Росія забороняє українцям без паспорта РФ купувати інсулін і ліки

На тимчасово окупованих територіях України російська окупаційна влада заборонила продаж життєво важливих ліків громадянам, які не мають паспорта РФ. Про це повідомив офіційний телеграм-канал ГУР МО України.



Зокрема, під заборону потрапили інсулін і препарати для лікування захворювань щитоподібної залози. Крім того, з лютого 2025 року окупаційні адміністрації відмовляють у медичній допомозі тим, хто не прийняв російське громадянство.



«З початку року також припинено виплати пенсій літнім людям без паспорта РФ. Тим, хто уникає взаємодії з окупаційними органами, погрожують депортацією у віддалені регіони Росії. Чоловіки на окупованих територіях піддаються постійному тиску та ризику примусової мобілізації до російської армії», - йдеться в заяві ГУР.



Ситуація демонструє системне порушення Росією норм міжнародного права та продовження злочинної політики, спрямованої на примусову паспортизацію та геноцид українського народу.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі жителі скаржаться на відсутність екстреної медичної допомоги.