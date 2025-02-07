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У Міноборони РФ заявили про захоплення Торецька: у ЗСУ вранці повідомляли про бої у місті

07 лютого 2025, 16:11

У Міноборони РФ заявили про захоплення Торецька: у ЗСУ вранці повідомляли про бої у місті

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

Підрозділи 1-ї, 9-ї та 132-ї мотострілецьких бригад 51-ї армії та так званого добровольчого формування «Ветерани» угруповання військ «Центр» ЗС РФ нібито окупували місто Торецьк Донецької області. Про це стало відомо із повідомлення Міністерства оборони РФ.

У Генеральному штабі ЗСУ цю інформацію не коментували.

За даними ОСУВ «Хортиця», які були опубліковані вранці 7 лютого, у місті продовжуються бої. Так, російські окупанти штурмували українські позиції у самому Торецьку.

На карті аналітичного проєкту DeepState також не вказано, що росіяни повністю захопили місто.

Нагадаємо, що за останньою інформацією DeepState російська армія просунулася під Покровськом та Кураховим.

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