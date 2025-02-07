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Запуску «Орешника» по Києву у четвер не було

07 лютого 2025, 16:07

Запуску «Орешника» по Києву у четвер не було

Інформація про запуск Києвом ракети «Орешник» 6 лютого не відповідає дійсності. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки України Андрій Коваленко.

«Вчора не було запуску "Орешника". Росія у разі таких пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було, і самого запуску з подальшим падінням ракети також не було», — розповів Коваленко.

Як повідомлялося, 6 лютого, видання Forbes з посиланням на українського воєнного кореспондента Кирила Сазонова повідомило, що російські окупанти запустили другу балістичну ракету середньої дальності «Орешник», ймовірно, по Києву, але вона не досягла мети. Інформація була поширена іноземними та українськими ЗМІ.

Нагадаємо, вранці 21 листопада 2024 року російські війська завдали серії ударів по Дніпру із застосуванням міжконтинентальної балістичної ракети, а також аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинжал» та семи крилатих ракет Х-101. В результаті постраждали двоє людей, пошкоджено промислове підприємство та будівлю центру реабілітації інвалідів. Пізніше Володимир Путін підтвердив завдання удару. Він стверджував, що російські військові провели випробування однієї з найновіших балістичних ракет середньої дальності «Орешник», і це нібито було успішним.

За даними Головного управління розвідки України, це балістична ракета, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр».

19 грудня Росія запропонувала «технологічну дуель». Путін запропонував ударити новою ракетою «Орешник» кудись по Києву, а західні країни нехай поставлять протиповітряну оборону, щоб подивитися, що буде. Путін заявив про те, що подібний «експеримент» буде «корисним та цікавим» для Росії. На це відреагував президент України Володимир Зеленський.

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