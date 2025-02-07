У Херсоні російський дрон убив працівника критичної інфраструктури

У Херсоні російські військові вбили працівника підприємства критичної інфраструктури, який виконував аварійно-ремонтні роботи. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.



За його словами, 37-річний чоловік загинув унаслідок атаки ворожого дрона в Дніпровському районі міста. Отримані травми виявилися несумісними з життям.



Херсонська ОВА висловлює співчуття рідним і близьким загиблого. Раніше в лікарні помер працівник комунального підприємства «Міське дорожнє управління», який 30 січня потрапив під обстріл РФ на робочому місці.