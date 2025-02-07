Російські окупанти скинули авіабомби на Костянтинівську громаду: є постраждалий

Окупаційні війська РФ 7 лютого атакували Костянтинівську громаду Донецької області. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Два авіаудари було здійснено сьогодні по Іванопольському старостинському округу з боку російських окупантів. Цей ворожий напад став черговим доказом безжальної агресії та спроби знищити мирне населення України», — зазначив він.



За словами Горбунова, в результаті ударів один цивільний отримав поранення.



Окрім цього, пошкоджено приватні будинки, також під удар потрапив місцевий храм.



Раніше ми писали, що російські окупанти у п'ятницю, 7 лютого, обстріляли Костянтинівку Донецької області за допомогою ствольної артилерії. Внаслідок цього пошкоджено частину залізничної колії.