Вкрали понад 2 млн гривень: суд розгляне справу чиновника з Луганської області

Бар'єрний рубіж «Єгоза»

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили досудове розслідування щодо голови однієї з військових міських адміністрацій у Луганській області. Його звинувачують в організації схеми із закладу державними грошима під час закупівлі бар'єрних рубежів, зокрема «Єгози».



«До міської військової адміністрації надійшов запит від керівництва оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" щодо допомоги з обладнанням позицій бар'єрними рубежами. Міська адміністрація оголосила тендер на закупівлю колючого дроту. Надалі фігурант вступив у злочинну змову з підприємцем, який за домовленістю мав запропонувати найнижчу ціну та виграти тендер. Після перемоги у закупівлі підприємство замовило безпосередньо у виробника колючий дріт за ціною приблизно 1600 грн за одиницю», — йдеться у повідомленні відомства.



Зазначається, що згідно з укладеним договором військова міськадміністрація закупила 1 тисячу бобін колючого дроту на суму 3,9 млн грн. При цьому вартість була завищена утричі. Таким чином, сума розтрати державних коштів склала 2,1 млн грн.



Наразі провадження направлено до суду з обвинувальним актом. Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацію майна.



Про яке місто Луганщини йдеться, не повідомляється.