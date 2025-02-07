В Україні перша родина переселенців отримала субсидію на оренду житла

Першу субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) видано в Україні. Сім'я, яка мешкає у Закарпатській області, отримала щомісячні виплати у розмірі 4,7 тис. грн.



Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович під час презентації нового інструменту підтримки ВПО.



Також компенсацію отримав і орендодавець — йому нараховано 2 352 грн як відшкодування податків, які він зобов'язаний сплатити як надавач послуги оренди.



За словами Жолнович, розрахунки за ще двома заявами практично завершені.



Як повідомив заступник голови правління Пенсійного фонду України Олександр Малецький, із моменту старту експериментального проєкту 29 січня надійшло 15 заявок на отримання субсидії на оренду житла. Так, на обробку однієї заяви приділяється 10 днів.



На цей час виплати за типовими договорами призначаються на пів року. Компенсація орендодавцю нараховується щомісяця, а виплачується щокварталу.

«Субсидія на оренду — це абсолютно новий інструмент, який побудовано за принципом, аналогічним тим, який працює в різних країнах світу. Для нас надзвичайно важливо унормувати права і обов'язки обох сторін. Адже саме питання податкових зобовʼязань — це те питання, чому значна частина орендодавців сьогодні не бажає укладати офіційні договори. Ми це питання закриваємо, забезпечуючи сплату податків замість власника житла», — цитує Жолнович «Укрінформ».



Як повідомлялося, з 29 січня переселенці можуть подавати заявки на отримання субсидії на оренду житла, яка працюватиме паралельно із субсидією на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір субсидії на оренду розраховується індивідуально для кожної сім'ї з урахуванням середнього доходу на одного члена сім'ї, кількості членів сім'ї та вартості оренди житла у конкретному регіоні.