Бої в Торецьку тривають у міській забудові — «Хортиця»

Бої в Торецьку Донецької області тривають у міській забудові, Сили оборони України, як і раніше, чинять опір армії окупанта, яка переважує в рази на даній ділянці фронту. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) «Хортиця» Назар Волошин, передає «Інтерфакс-Україна».



«Бої у Торецьку тривають у міській забудові. Активні штурмові дії проводить противник, який усіма силами та засобами тисне на напрямі. Сили оборони України опираються російському агресору, що перевершує в рази, завдають йому нищівних втрат в особовому складі та техніці», — акцентував спікер.



Волошин зазначив, що у Торецьку противник проводить активні штурмові дії щодня — від 10 штурмів та більше.



«Основні зусилля ворога зосереджені у напрямку шахти "Торецька" — північ, шахти — південь та центром у напрямку школи №5. Противник минає логістичні шляхи, навіть свої за. А там, де немає можливості мінувати, робить або завали підривами, або кидає підручні засоби для ускладнення пересування», — повідомили у ЗСУ.



Волошин поінформував, що щоденні втрати окупанта на Торецькому напрямку становлять від 20 убитих та 50-70 поранених.



Також у ЗСУ зазначили, що українські підрозділи безпілотних систем лише у Торецьку використовують понад 100 дронів-камікадзе. Водночас спікер наголосив, що російські командири женуть на штурм міста навіть поранених, адже евакуація практично неможлива.



Український аналітичний ресурс DeepState також раніше повідомив, що інформація про окупацію міста — неправда.



Раніше в п'ятницю Міноборони РФ заявило, що нібито війська РФ захопили місто Торецьк.