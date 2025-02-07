Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Трамп припустив зустріч із Зеленським наступного тижня

07 лютого 2025, 20:42

Трамп припустив зустріч із Зеленським наступного тижня

Президент США Дональд Трамп не відкидає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, яка може відбутися у Вашингтоні.

«Ймовірно, наступного тижня я зустрінуся з президентом Зеленським і, ймовірно, поговорю з президентом Путіним, я хотів би, щоб ця війна закінчилася», — сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Ісібою Сігеру в Білому домі.

Відповідаючи на уточнююче питання, Трамп припустив, що зустріч може відбутися у Вашингтоні.

«Я туди (ймовірно, йдеться про Мюнхенську конференцію з безпеки, — ред.) не поїду», — додав президент США.

Також журналісти запитали Трампа, чи він планує зустрітися з Путіним. Трамп припустив, що це можливо, і додав, що «у нас завжди були добрі стосунки».

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з врегулювання українського питання Кіт Келлог заявив, що на Мюнхенській конференції в середині лютого не буде представлено план мирного врегулювання в Україні.

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення переговорів з Україною, Росією та іншими державами щодо завершення війни. Він розповів журналістам, що його адміністрація вже над цим працює і такі зустрічі вже заплановані.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що виключити Україну з будь-якого переговорного процесу неможливо, оскільки Росія веде війну не лише проти України, а й проти всього світу.

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Дональд Трамп

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:09
Головне за день: Окупанти закрили Лисичанськ. Бої у міській забудові Торецька
15:26
Росія забороняє українцям без паспорта РФ купувати інсулін і ліки
15:21
Ще двох колишніх співробітників СІЗО підозрюють у держзраді — вони залишилися працювати у Маріуполі
11:59
Окупований Лисичанськ закрили на в'їзд та виїзд: в ОВА розповіли, що відомо
10:24
В угрупованні «ЛНР» окупанти вперше позбавили громадянства РФ мешканку Новодружеська
09:17
Росія перекидає ППО з Криму, залишаючи півострів без захисту — «АТЕШ»
23:00
Головне за день: Зерно з окупованої України у Єгипті. F-16 від Нідерландів
19:47
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
17:40
Обстріл окупованої Горлівки: центр міста без світла
11:58
На захопленій Луганщині вдвічі подорожчав проїзд
09:48
Війська РФ просунулися у двох населених пунктах Донецької області — DeepState
23:00
Головне за день: Трамп анонсував переговори. Новий обмін полоненими
22:15
Ще четверо «депутатів ДНР» отримали підозри від прокуратури Донецької області
15:20
Призовник без прав на КАМАЗі протаранив Су-25 у Сімферополі
23:14
Головне за день: Жертви атаки РФ у Ізюмі. Син Януковича заробляє на продажу вугілля
22:02
Син Януковича заробляє на продажу вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини – ЗМІ
11:58
Під час обстрілу окупованої Горлівки постраждали 7 людей
09:17
В Україну повернулися 12 дітей, вивезених до Росії
08:30
Армія РФ просунулася у Часовому Ярі та ще біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:00
Головне за день: У Москві вбили Арсена «Горлівського». Трамп проявляє інтерес до ресурсів України
усі новини
23:09
Головне за день: Окупанти закрили Лисичанськ. Бої у міській забудові Торецька
23:01
Реформа військової служби в Україні: для молоді з'являться спеціальні контракти
22:30
Удар РФ по Слов'янську: що відомо про наслідки
21:45
Три тисячі доларів за перетин кордону: на Донеччині затримали організатора незаконного бізнесу
21:13
Вибухи на Донеччині: кілька міст частково залишилися без світла
20:42
Трамп припустив зустріч із Зеленським наступного тижня
19:40
Бої в Торецьку тривають у міській забудові — «Хортиця»
18:48
В Україні перша родина переселенців отримала субсидію на оренду житла
18:25
Для Краматорська та Покровська закуплять захисні загородження на 70 млн гривень
17:30
Вкрали понад 2 млн гривень: суд розгляне справу чиновника з Луганської області
17:13
Російські окупанти скинули авіабомби на Костянтинівську громаду: є постраждалий
16:54
Українська армія провела операцію та підірвала будинки з військовими РФ у Торецьку
16:36
У DeepState спростували інформацію про окупацію Торецька: аналітики розповіли, де йдуть бої
16:31
У Херсоні російський дрон убив працівника критичної інфраструктури
16:11
У Міноборони РФ заявили про захоплення Торецька: у ЗСУ вранці повідомляли про бої у місті
16:07
Запуску «Орешника» по Києву у четвер не було
15:37
Нацгвардійці взяли в полон шість російських військових, які пішли на штурм під Покровськом
15:34
Росіяни пошкодили частину залізничної колії у Костянтинівці
15:26
Росія забороняє українцям без паспорта РФ купувати інсулін і ліки
15:21
Ще двох колишніх співробітників СІЗО підозрюють у держзраді — вони залишилися працювати у Маріуполі
усі новини
ВІДЕО
Підрив будинків із російськими військовими у Торецьку. Фото: кадр із відео Українська армія провела операцію та підірвала будинки з військовими РФ у Торецьку
07 лютого, 16:54
Полонені російські військові на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Нацгвардійці взяли в полон шість російських військових, які пішли на штурм під Покровськом
07 лютого, 15:37
Знищена РЛС «Зоопарк-1» на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» на Сіверському напрямку: система була серйозною загрозою
07 лютого, 14:38
Сили оборони показали, як за допомогою FPV-дронів знищують ворога біля Великої Новосілки. Фото: скріншот ЗСУ ліквідували десятки російських загарбників поблизу селища Велика Новосілка
07 лютого, 12:16
Вибух на залізничному полотні, який порушив логістику РФ. Фото: кадр із відео Бійці «Омега» підірвали залізничне полотно, порушивши логістику РФ
07 лютого, 10:59
Удар по російських солдатах в укритті у Часовому Яру. Фото: кадр із відео У Часовому Яру українська армія безпілотниками знищила російських солдатів в укриттях: кадри
07 лютого, 10:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір