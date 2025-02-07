Трамп припустив зустріч із Зеленським наступного тижня

Президент США Дональд Трамп не відкидає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, яка може відбутися у Вашингтоні.



«Ймовірно, наступного тижня я зустрінуся з президентом Зеленським і, ймовірно, поговорю з президентом Путіним, я хотів би, щоб ця війна закінчилася», — сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії Ісібою Сігеру в Білому домі.



Відповідаючи на уточнююче питання, Трамп припустив, що зустріч може відбутися у Вашингтоні.



«Я туди (ймовірно, йдеться про Мюнхенську конференцію з безпеки, — ред.) не поїду», — додав президент США.



Також журналісти запитали Трампа, чи він планує зустрітися з Путіним. Трамп припустив, що це можливо, і додав, що «у нас завжди були добрі стосунки».

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з врегулювання українського питання Кіт Келлог заявив, що на Мюнхенській конференції в середині лютого не буде представлено план мирного врегулювання в Україні.



Президент США Дональд Трамп анонсував проведення переговорів з Україною, Росією та іншими державами щодо завершення війни. Він розповів журналістам, що його адміністрація вже над цим працює і такі зустрічі вже заплановані.



Раніше Володимир Зеленський заявив, що виключити Україну з будь-якого переговорного процесу неможливо, оскільки Росія веде війну не лише проти України, а й проти всього світу.