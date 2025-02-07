Вибухи на Донеччині: кілька міст частково залишилися без світла

Жителі кількох міст Донецької області повідомляють про перебої з електропостачанням увечері 7 лютого. Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка — частково без світла після серії сильних вибухів.



«Краматорські регіональні електромережі» повідомили про аварійне відключення енергопостачання.



У компанії «ДТЕК Донецькі електромережі» повідомили, що внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію електропередач 110 кВ в районі селища Ясногірка під Краматорськом.



«Зараз співробітники АТ „ДТЕК Донецькі електромережі” перебувають в укритті, після відбою сигналу „Тривога” будуть проведені заходи щодо перепідключення на резервну лінію. У разі неможливості переходу на резервну лінію, огляд повітряної лінії та відновлювальні роботи будуть проводитись 8 лютого», — повідомили в компанії.

У п'ятницю, 7 лютого, в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. З'явилася потреба в економному споживанні електроенергії.