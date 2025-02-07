Три тисячі доларів за перетин кордону: на Донеччині затримали організатора незаконного бізнесу

На Донеччині поліція спільно зі Службою безпеки України затримали 29-річного мешканця Добропілля. Його підозрюють в організації схеми нелегального перетину кордону для чоловіків призовного віку. Про це заявили у Національній поліції Донецької області.



Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому, запобігши спробі втечі військовозобов'язаної в ЄС.



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі.



У прокуратурі Донеччини розповіли подробиці затримання.



У грудні 2024 року мешканець Добропілля познайомився з місцевим мешканцем та запропонував свою допомогу у незаконному переправленні через державний кордон. Вартість послуги оцінив у 3 тисячі доларів.



«Ухилянт» мав дістатися Івано-Франківська, а звідти прибути до прикордонного населеного пункту. Проте за деякий час організатор схеми відкоригував маршрут.



Він довіз військовозобов'язаного до Павлограда, звідки останній мав доїхати поїздом до Коломиї. Відправивши клієнту маршрут для переходу кордону, він повернувся до Білицького. Під час отримання ним залишку грошей — 100 тисяч гривень від родички клієнта — його затримали правоохоронці.