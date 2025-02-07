Удар РФ по Слов'янську: що відомо про наслідки

Російські війська вдарили по мікрорайону Машмет у Слов'янську Донецької області.

Голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів про наслідки обстрілу.

«Близько 20:20 місто зазнало ворожого обстрілу. ФАБ. Мкр-н Машмет. Через попадання стався спалах сухої трави. Від вибухової хвилі пошкоджено близько двох десятків приватних будинків та автомобіль. Обійшлося без постраждалих», — повідомив Лях.

Мешканці кількох міст Донецької області повідомляють про перебої з електропостачанням увечері 7 лютого. Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка — частково без світла після серії сильних вибухів.