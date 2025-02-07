Головне за день: Окупанти закрили Лисичанськ. Бої у міській забудові Торецька

Політика



Президент США Дональд Трамп не відкидає можливість зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, яка може відбутися у Вашингтоні.



Суспільство



Мешканку окупованого Новодружеська Луганської області позбавили російського паспорта, також її зняли з реєстрації місця проживання. Жінка нібито "створює загрозу" національній безпеці Росії.



Окупаційна комендатура закрила на в'їзд та виїзд місто Лисичанськ Луганської області. Для в'їзду потрібно подати заяву, де слід зазначити особисті дані, вагомі причини відвідування міста та дату поїздки.



Першу субсидію на оренду житла для переселенців видано в Україні. Сім'я, яка проживає у Закарпатській області, отримала щомісячні виплати у розмірі 4,7 тисяч гривень. Також компенсацію отримав і орендодавець — йому нараховано 2 352 гривень як відшкодування податків, які він зобов'язаний сплатити за надання послуги оренди.



Бойові дії



Російські війська вдарили по мікрорайону Машмет у Слов'янську , вибуховою хвилею пошкоджено близько двох десятків приватних будинків та автомобіль. Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка залишилися частково без світла після серії сильних вибухів. Російські окупанти скинули авіабомби на Костянтинівську громаду , поранено одну людину. У Херсоні під час обстрілу загинув працівник критичної інфраструктури. Ще одна людина постраждала у Миропільській громаді Сумської області .



Видання Forbes з посиланням на українського військового кореспондента Кирила Сазонова повідомило, що російські окупанти запустили другу балістичну ракету середньої дальності "Горішник", ймовірно, по Києву, але вона не досягла мети. Проте, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що інформація не відповідає дійсності.



У Міноборони РФ заявили про нібито окупацію Торецька. Аналітики DeepState спростували цю інофрмацію. Бої йдуть у мікрорайоні Забалка, а також на північних та західних околицях. Війська РФ контролюють практично весь центр Торецька.



Бої в Торецьку тривають у міській забудові, Сили оборони України, як і раніше, опираються армії окупанта. Число загарбників - більше в рази на даній ділянці фронту. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.