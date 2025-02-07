Реформа військової служби в Україні: для молоді з'являться спеціальні контракти

В Україні планують запровадити річний контракт із високим грошовим забезпеченням для залучення молодих громадян віком 18–24 років до армії. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю агентству Reuters.



Він зазначив, що цей контракт розрахований на один рік, а всі деталі будуть оприлюднені найближчим часом. У ньому передбачено значні пільги та високе грошове забезпечення.



Зеленський також зазначив, що цей контракт буде прозорим і справедливим, що передбачає фінансові стимули, гарантії якісної підготовки та відкритий діалог між військовими та командирами.



Крім цього, уряд України схвалив проєкт указу президента, який вносить зміни до порядку проходження військової служби до ЗСУ, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Серед ключових змін:

Скасування термінової служби — цей формат буде повністю скасовано.

Нові правила військової кар'єри — звання та посади присвоюватимуться за конкурсом та рейтингом, а не лише за вислугою років.

Ротації — військових переводитимуть на інші посади для розширення їхнього досвіду.

Оновлена система контрактів — процес підписання та продовження контрактів буде впорядкований.

Нові види служби — з'явиться базова військова служба та служба резервістів.

Ці зміни є частиною великої реформи щодо впровадження стандартів НАТО, проте значна частина з них набуде чинності лише після війни, зазначив Гончаренко.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що в Україні не готуються до зниження мобілізаційного віку.



Україна обговорює зі США мобілізацію та її проведення, а також мобілізаційний вік. Спікер міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що питання про зниження віку мобілізації до 18 років під час обговорення цієї теми ніколи не ставало точкою розбіжності чи напруження.