Мілітаризація луганської молоді посилюється: що ще вигадали окупанти

Студентів на окупованій території Луганської області агітують вступати до чергової російської воєнізованої організації.



Так, в окупованому Луганську з'явилася філія центру «Воїн». Ця організація має доступ до всіх вишів на захопленій території.



«У рамках угод студенти вишів зможуть стати курсантами центру та освоїти військово-ужиткові навички: пройти вогневу, інженерну та тактичну підготовку, навчитися управляти БПЛА, надавати першу допомогу», — заявив депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький.



Російська пропаганда стверджує, що на базі «Воїна» «відроджується система добровільної військово-спортивної підготовки в Росії, сприяючи формуванню у молоді патріотизму та розвитку фізичної підготовки».



За минулий рік, за даними угрупування «ЛНР», луганська філія «Воїна» навчила понад 500 студентів.

Нагадаємо, росіяни будують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.