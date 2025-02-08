Вночі Україну атакували 139 російських дронів: скільки з них збили

У ніч проти 8 лютого російські окупанти атакували територію України 139 БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних Сил України.



«Станом на 09:00 підтверджено збиття 67 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. 71 ворожого безпілотника-імітатора — локаційно втрачено (без негативних наслідків)», — розповіли військові.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.



З безпілотниками в українському небі боролися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України.



Позаминулої доби російські війська здійснили масовану атаку на Україну, запустивши 112 дронів.