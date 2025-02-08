Жителі Донеччини чули вибухи всю ніч та вранці: відомо про наслідки російських обстрілів

Російські війська протягом ночі активно обстрілювали Донеччину. Як передає кореспондент «Новин Донбасу», з вечора 7 лютого Краматорськ, Слов'янськ та Дружківка — без світла.



Вранці 8 лютого мешканці регіону також чули сильні вибухи. Як повідомлялося, двоє мешканців області постраждали внаслідок російських атак.



Минулої доби поліція Донецької області зафіксувала 3 197 російських обстрілів, націлених як на лінію фронту, так і на житловий сектор.



Під ударом опинилися сім населених пунктів: Костянтинівка, Лиман, Слов'янськ, Торецьк, а також селища Олексієво-Дружківка, Ясногірка та село Іванопілля.



Внаслідок атак пошкоджено 35 цивільних об'єктів, з яких 29 — житлові будинки.



У Лимані російські війська завдали удару з РСЗВ «Смерч», внаслідок чого було поранено жінку, зруйновано три приватні будинки та пошкоджено газопровід.



По Іванопіллю окупант скинув дві авіабомби «ФАБ-250», що призвело до поранення мирного жителя, руйнування 13 приватних будинків та пошкодження храму.



У Слов'янську окупанти застосували авіаційну бомбу потужністю 500 кг, пошкодивши 13 приватних домогосподарств та цивільний автомобіль.



В Олексієво-Дружківці авіабомба впала за межами населеного пункту. У Ясногірці внаслідок обстрілу пошкоджено дві повітряні лінії електропередач.

У ніч проти 8 лютого російські окупанти атакували територію України 139 БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів.