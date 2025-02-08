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Фальшиві документи та «викуп» полонених: розвідка попередила про провокації РФ

08 лютого 2025, 11:39

Фальшиві документи та «викуп» полонених: розвідка попередила про провокації РФ

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР) повідомило про підготовку провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У Telegram-каналі відомства 8 лютого наголошується, що в рамках цієї операції російська сторона планує поширити у мережі сфальсифіковані документи.

За даними розвідки, підроблені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Координаційного штабу, а також нереальні назви регіональних підрозділів.

«Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики. Мета таких підробок — дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру», — повідомили у ГУР.

Українців закликають проявляти пильність, не поширювати дезінформацію в соцмережах та не довіряти сумнівним особам та організаціям, які пропонують допомогу.

«Про будь-яку спробу вимагати гроші за "послуги", пов'язані з поневоленими українцями, просимо негайно повідомляти правоохоронні структури. Наголошуємо, що абсолютно вся допомога фахівців Координаційного штабу є безплатною», — наголосили у розвідці.

5 лютого Україна провела черговий обмін полоненими, повернувши додому 150 військовослужбовців. Серед звільнених українських захисників — 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомлялося, Росія та Україна на рівні омбудсменів домовилися про обмін наступною партією посилок для військовополонених.

Під час обміну полоненими 15 січня з Росії та України додому повернулися 50 військових, більша частина з яких мають тяжкі поранення чи захворювання.

Нагадаємо, що 30 грудня 2024 року Україна та Росія провели великий обмін полоненими у форматі 150 на 150.

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