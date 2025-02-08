У січні понад мільйон переселенців отримали виплати на проживання

За січень виплати на проживання отримали майже 1,2 мільйона переселенців, повідомляє міністерство соціальної політики України.



«Виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб — один з інструментів підтримки державою українців, які через війну змушені були залишити власні будинки та переїхати жити в інші регіони країни. Така допомога дає можливість облаштуватись та налагодити життя на новому місці, закрити нагальні фінансові потреби сім'ї», — йдеться у повідомленні міністерства.



З 1 березня відбудеться автоматичне перепризначення цих виплат для всіх переселенців, які наразі є одержувачами допомоги ще на один 6-місячний період за умови відповідності критеріям.



«Водночас для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, став доступним новий вид підтримки — субсидія на оренду житла. Вона призначається за аналогією із житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги», — додали у відомстві.

З 29 січня переселенці можуть подавати заявки на отримання субсидії на оренду житла, яка працюватиме паралельно із субсидією на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір субсидії на оренду розраховується індивідуально для кожної сім'ї з урахуванням середнього доходу на одного члена сім'ї, кількості членів сім'ї та вартості оренди житла у конкретному регіоні.



Нагадаємо, першу субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб видано в Україні. Сім'я, яка мешкає у Закарпатській області, отримала щомісячні виплати у розмірі 4,7 тис. грн.