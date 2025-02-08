В Донецькій області полагодили пошкоджені електромережі

Енергетики завершили ремонт пошкоджених учора електромереж на Донеччині після російського обстрілу.



З вечора 7 лютого Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка перебували без електрики внаслідок серії російських ударів.



«Наразі фахівці вже розпочали поступове підключення всіх споживачів, у тому числі об'єктів теплопостачання. Розраховуємо, що повернемо електрику в повному обсязі сьогодні протягом дня», — повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Раніше в компанії «ДТЕК Донецькі електромережі» повідомили, що внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію електропередач 110 кВ в районі селища Ясногірка під Краматорськом.



Також в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. З'явилася потреба в економному споживанні електроенергії.