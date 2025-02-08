Ранковий удар РФ по Іванопіллю та Костянтинівці: обійшлося без постраждалих

Вранці 8 лютого російські окупанти здійснили кілька авіаударів по території Костянтинівки Донецької області.

Внаслідок цих атак пошкоджено понад 20 фасадів приватних будинків, а також лінії електромереж та газопостачання. Постраждалих серед мирних мешканців немає.

Також вранці окупанти обстріляли зі ствольної артилерії район Іванопілля. Пошкоджено приватні будинки та газопроводи. Постраждалих немає.

Російські війська протягом ночі активно обстрілювали Донеччину. Як передає кореспондент «Новин Донбасу», з вечора 7 лютого Краматорськ, Слов'янськ та Дружківка — без світла.



Вранці 8 лютого мешканці регіону також чули сильні вибухи. Як повідомлялося, двоє мешканців області постраждали внаслідок російських атак.



Минулої доби поліція Донецької області зафіксувала 3 197 російських обстрілів, націлених як на лінію фронту, так і на житловий сектор.