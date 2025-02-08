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В Курській області на початку лютого від українського удару загинули офіцери армій РФ та КНДР — Зеленський

08 лютого 2025, 15:40

В Курській області на початку лютого від українського удару загинули офіцери армій РФ та КНДР — Зеленський

Внаслідок удару, який українські сили завдали 3 лютого за російським пунктом управління в Курській області (РФ), загинуло 20 офіцерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

«Наші вразили їхній пункт управління на Курщині. Там загинула велика кількість офіцерів. Близько 20, мабуть, загиблих офіцерів, серед них старші офіцери — північнокорейські та російські», — сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Повітряні сили Збройних сил України 3 лютого завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Новоіванівка (РФ).

6 лютого виповнилося шість місяців від початку Курської операції. Операція Сил оборони України в Курській області почалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року. Вперше за 11 років війни бойові дії було перенесено на територію Росії. Українські війська, як і раніше, утримують сотні квадратних кілометрів «буферної зони» в РФ.

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