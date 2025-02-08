Російський командир, причетний до обстрілу України, не вижив після вибуху

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про загибель 30-річного росіянина Костянтина Нагайка. Він — командир батареї дивізіону 112-ї гвардійської ракетної бригади Збройних сил РФ.



За даними ГУР, Нагайко помер від ран, отриманих внаслідок вибуху, який стався 3 січня у місті Шуя Іванівської області (РФ). Тоді він перебував на чергуванні у своїй військовій частині.



Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пише, що Нагайко перебував у частині на чергуванні та отримав посилку. Коли він розкрив її, спрацював вибуховий пристрій. Після вибуху його стан був критичним.



За даними розвідки України, військовослужбовець причетний до воєнних злочинів. За версією українських спецслужб, офіцер був причетний до удару по кафе у селі Гроза Харківської області під час поминок у 2023 році, внаслідок якого загинуло 59 людей.



Служба безпеки встановила особи двох осіб, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі.



