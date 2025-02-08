Головне за день: Обстріл Макіївки. Вугілля для металургії можуть постачати із США

Економіка



Виробництво сталі вже коштує Україні дорожче через події на фронті. Через наступ російських окупантів Україна припинила видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську Донецької області, що забезпечує сталеливарну промисловість. Цей недолік можуть поповнити постачаннями з американських активів групи «Метінвест» (мажоритарним власником якої є Рінат Ахметов). Однак доставка сировини в Україну вимагатиме значних витрат на логістику, а також збільшить навантаження на порти та залізниці.



Суспільство



Командир батареї дивізіону 112-ї гвардійської ракетної бригади Збройних сил РФ Костянтин Нагайко загинув унаслідок вибуху, який стався 3 січня у місті Шуя Іванівської області (РФ). Тоді він перебував на чергуванні у своїй військовій частині. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пише, що Нагайко перебував у частині на чергуванні та отримав посилку. Коли він розкрив її, спрацював вибуховий пристрій. Після вибуху його стан був критичним.



Бойові дії



Російські окупанти атакували Костянтинівку та Іванопілля, пошкоджено будинки, лінії електромереж та газопостачання.



Окупована Макіївка потрапила під обстріл 8 лютого. Як повідомили в угрупуванні «ДНР», удар припав по центру міста. У районі автостанції «Плеханівська» пошкоджено багатоповерхівку та припарковані автомобілі. За попередньою інформацією, двоє людей постраждали.



Українські військовослужбовці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу знищили російський літак Су-25. Це сталося на Донеччині, в районі Торецька.



Внаслідок удару, який українські сили завдали 3 лютого за російським пунктом управління в Курській області (РФ), загинуло 20 офіцерів, серед них північнокорейські та російські старші офіцери.