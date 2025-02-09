Російські війська за добу поранили 5 людей у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 8 лютого, атакувала Покровськ і Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів п'ятеро людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 8 лютого росіяни поранили 5 жителів Донецької області: 4 у Покровську та 1 у Костянтинівці», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2957 осіб, отримали поранення — 6676. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 7 лютого війська РФ поранили 2 жителів Донеччини: у Лимані та Іванопіллі.