РФ запустила по Україні понад сотню дронів: скільки цілей збила ППО

ППО збила 70 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська Федерація в ніч на 9 лютого запустила по Україні 151 дрон. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 70 БПЛА у 14 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 9 лютого 2025 року (з 19:30 8 лютого) противник атакував 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться в повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 70 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.



Крім того, 74 безпілотники-імітатори — локально втрачені (без негативних наслідків). Два БПЛА — у повітрі, бойова робота триває.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 8 лютого, атакувала Покровськ і Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів п'ятеро людей постраждали.