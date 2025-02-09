Трамп обговорив з Путіним війну в Україні

Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про припинення війни в Україні. Фото: Reuters

Дональд Трамп провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Американський президент хотів домовитись про припинення війни в Україні. Про це повідомляє The New York Post.



Лідер США розповів, що «краще не говоритиме», скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним.



За його словами, Путіну «не байдуже» на вбивства на полі бою.



«Усі ці загиблі люди, молоді, вродливі. Це як діти. Два мільйони — без жодної причини», — зазначив глава Америки, заявляючи, що трирічна війна «ніколи б не трапилася», якби він був президентом 2022 року.



Трамп додав, що має конкретний план щодо припинення війни.



«Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією проклятою справою», — резюмував президент.



Нагадаємо, Трамп не відкидає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, яка може відбутися у Вашингтоні.