За добу армія РФ атакувала три райони Донеччини: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні військові війська минулої доби, 8 лютого, обстріляли населені пункти на Донеччині. Під удар потрапили три райони, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Покровський район. У Мирнограді пошкоджено авто. У Покровську поранено 4 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок, господарчу споруду і авто; у Гришиному пошкоджено 6 приватних будинків. В Малинівці і Федорівці Гродівської громади пошкоджено 4 будинки.





Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 22 приватні будинки, 3 лінії електропередач і 3 газогони; в Іванопіллі пошкоджено 2 будинки і газогін.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 8 лютого, атакувала Покровськ і Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів п'ятеро людей постраждали.