У Покровській громаді росіяни вбили 4 цивільних

Минулої доби, 8 лютого, в результаті обстрілів з боку армії РФ у Покровській громаді Донецької області поранено 4 людей. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



8 лютого о 09:35 стався ворожий обстріл житлової забудови центральної частини Покровська. Двоє місцевих жителів — 50-річна жінка та 49-річний чоловік отримали осколкові поранення, мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. Постраждалих доставлено до лікарні. Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.



Об 11:00 FPV-дрон влучив у північно-західну частину Покровська, внаслідок чого сталося загоряння господарської споруди (літня кухня). Через складову безпеки ДСНС не залучалися. За вказаною адресою ніхто не мешкає. Інформація про постраждалих не надходила.



Об 11:50 окупанти атакували FPV-дроном цивільний автомобіль на автодорозі Покровськ-Родинський. Внаслідок обстрілу постраждав 42-річний водій, він є мешканцем Мирнограду.



О 12:13 внаслідок обстрілу села Гришине зруйновано житловий будинок та ще 5 приватних домогосподарств пошкоджено. Інформація про постраждалих не надходила.



О 14:00 під ударом опинився приватний сектор центральної частини Покровська. Внаслідок обстрілу дроном поранено місцеву мешканку. 70-річна жінка отримала черепно-мозкову травму та осколкові ушкодження обох гомілок, тазу та передпліччя.



Раніше ми писали, що окупаційні військові війська минулої доби, 8 лютого, обстріляли населені пункти на Донеччині. Під удар потрапили три райони, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки.