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У Покровській громаді росіяни вбили 4 цивільних

09 лютого 2025, 11:51

У Покровській громаді росіяни вбили 4 цивільних

Минулої доби, 8 лютого, в результаті обстрілів з боку армії РФ у Покровській громаді Донецької області поранено 4 людей. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

8 лютого о 09:35 стався ворожий обстріл житлової забудови центральної частини Покровська. Двоє місцевих жителів — 50-річна жінка та 49-річний чоловік отримали осколкові поранення, мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. Постраждалих доставлено до лікарні. Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.

Об 11:00 FPV-дрон влучив у північно-західну частину Покровська, внаслідок чого сталося загоряння господарської споруди (літня кухня). Через складову безпеки ДСНС не залучалися. За вказаною адресою ніхто не мешкає. Інформація про постраждалих не надходила.

Об 11:50 окупанти атакували FPV-дроном цивільний автомобіль на автодорозі Покровськ-Родинський. Внаслідок обстрілу постраждав 42-річний водій, він є мешканцем Мирнограду.

О 12:13 внаслідок обстрілу села Гришине зруйновано житловий будинок та ще 5 приватних домогосподарств пошкоджено. Інформація про постраждалих не надходила.

О 14:00 під ударом опинився приватний сектор центральної частини Покровська. Внаслідок обстрілу дроном поранено місцеву мешканку. 70-річна жінка отримала черепно-мозкову травму та осколкові ушкодження обох гомілок, тазу та передпліччя.

Раніше ми писали, що окупаційні військові війська минулої доби, 8 лютого, обстріляли населені пункти на Донеччині. Під удар потрапили три райони, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки.

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