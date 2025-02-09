У Покровську пролунали вибухи: є «приліт» у житлові будинки

У неділю, 9 лютого, у прифронтовому Покровську Донецької області лунали вибухи. Є інформація про «приліт». Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
За попередніми даними, пошкоджено п'ятиповерхівки, даних про постраждалих та жертв немає.
Покровська міська адміністрація поки що не прокоментувала обстріл.
Раніше ми писали, що минулої доби, 8 лютого, внаслідок обстрілів з боку армії РФ у Покровській громаді Донецької області поранено 4 людей.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях