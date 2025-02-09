ЗСУ готують Костянтинівку до оборони, якщо доведеться відступити з Часового Яру: у ОТУ «Луганськ» розповіли деталі

Тривають бої за Годинник Яр. Фото: скріншот

Російські війська вже майже рік мріють захопити Часів Яр Донецької області. Для них це важлива політична мета, крім того, Сили оборони готуються до можливої оборони Костянтинівки. Про це повідомив представник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.



Спікер підкреслив, що Кремль ухвалив окупантам першочергове завдання — окупувати Часів Яр.



«Завдання насамперед політичні. Кремль це завдання визначив — захопити місто. Вже майже незабаром буде рік, як противник намагається захопити місто. Наше завдання — відтягнути і не дати їм реалізувати політичні та військові завдання противника з захоплення цього міста. Проте командування різних рівнів — і на рівні командувача ОСУВ «Хортиці» і на рівні командування ОТУ — проводиться всі заходи, які б не дали можливості насамперед захопити місто», — зазначив він.



За словами Запорожця, якщо росіянам вдасться захопити Часів Яр, то наступним оборонним вузлом стає місто Костянтинівка, тому всі заходи спрямовані на оборонні дії вже в цьому місті, і на околицях.



Як відомо, в місті перебуває понад 200 цивільних. Наразі евакуація ускладнена. Росіяни атакують з мінометів, РСЗВ та артилерії.



Раніше ми писали, що бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 18-ї Слов'янської бригади НГУ знищили російських загарбників у укриттях у місті Часів Яр Донецької області.