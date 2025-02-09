Окупанти атакують Торецьк: яка ситуація у місті зараз

Боротьба за Торецьк на Донеччині триває. У місті точаться важкі бої. Про це повідомив представник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.



За його словами, основне завдання російських загарбників — захопити сильні оборонні позиції, які перебувають у місті, у напрямку шахти «Центральна» та шахти «Торецька».



«Як діє ворог? Він накопичує сили у східній частині Торецька, у районі виправної колонії, а далі вже рухається центральною частиною, в районі бібліотеки і вже потім проводить штурмові дії у напрямку 1,5 км досяжності», — зазначив він.



Раніше ми писали, що російські війська вже майже рік мріють захопити Часів Яр Донецької області. Для них це важлива політична мета, крім того, Сили оборони готуються до можливої оборони Костянтинівки.