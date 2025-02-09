Росія з артилерії вдарила по Костянтинівці: пошкоджено будинки

Росіяни обстріляли Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російська армія 9 лютого атакувала Костянтинівку Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Російські окупанти здійснили обстріл зі ствольної артилерії по місту Костянтинівка, внаслідок чого було пошкоджено приватні будинки», — зазначив він.





За словами Горбунова, інформації про постраждалих та жертв немає.



Раніше ми писали, що окупаційні військові війська минулої доби, 8 лютого, обстріляли населені пункти на Донеччині. Під удар потрапили три райони, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки.