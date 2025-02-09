Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Росія з артилерії вдарила по Костянтинівці: пошкоджено будинки

09 лютого 2025, 16:06

Росія з артилерії вдарила по Костянтинівці: пошкоджено будинки

Росіяни обстріляли Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов Росіяни обстріляли Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російська армія 9 лютого атакувала Костянтинівку Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Російські окупанти здійснили обстріл зі ствольної артилерії по місту Костянтинівка, внаслідок чого було пошкоджено приватні будинки», — зазначив він.



За словами Горбунова, інформації про постраждалих та жертв немає.

Раніше ми писали, що окупаційні військові війська минулої доби, 8 лютого, обстріляли населені пункти на Донеччині. Під удар потрапили три райони, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Сергій Горбунов
Місця
Донецька область Костянтинівка
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:17
Головне за день: Обстріл Макіївки. Вугілля для металургії можуть постачати із США
14:50
Обстріл центру Макіївки: що відомо
09:06
Мілітаризація луганської молоді посилюється: що ще вигадали окупанти
23:09
Головне за день: Окупанти закрили Лисичанськ. Бої у міській забудові Торецька
15:26
Росія забороняє українцям без паспорта РФ купувати інсулін і ліки
15:21
Ще двох колишніх співробітників СІЗО підозрюють у держзраді — вони залишилися працювати у Маріуполі
11:59
Окупований Лисичанськ закрили на в'їзд та виїзд: в ОВА розповіли, що відомо
10:24
В угрупованні «ЛНР» окупанти вперше позбавили громадянства РФ мешканку Новодружеська
09:17
Росія перекидає ППО з Криму, залишаючи півострів без захисту — «АТЕШ»
23:00
Головне за день: Зерно з окупованої України у Єгипті. F-16 від Нідерландів
19:47
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
17:40
Обстріл окупованої Горлівки: центр міста без світла
11:58
На захопленій Луганщині вдвічі подорожчав проїзд
09:48
Війська РФ просунулися у двох населених пунктах Донецької області — DeepState
23:00
Головне за день: Трамп анонсував переговори. Новий обмін полоненими
22:15
Ще четверо «депутатів ДНР» отримали підозри від прокуратури Донецької області
15:20
Призовник без прав на КАМАЗі протаранив Су-25 у Сімферополі
23:14
Головне за день: Жертви атаки РФ у Ізюмі. Син Януковича заробляє на продажу вугілля
22:02
Син Януковича заробляє на продажу вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини – ЗМІ
11:58
Під час обстрілу окупованої Горлівки постраждали 7 людей
усі новини
17:40
Окупанти намагалися повісити триколор над шахтою у Торецьку: ЗСУ знищили його
17:08
За тиждень 1000 людей було евакуйовано з Донеччини
16:06
Росія з артилерії вдарила по Костянтинівці: пошкоджено будинки
15:30
Окупанти атакують Торецьк: яка ситуація у місті зараз
14:20
ЗСУ готують Костянтинівку до оборони, якщо доведеться відступити з Часового Яру: у ОТУ «Луганськ» розповіли деталі
13:28
У Покровську пролунали вибухи: є «приліт» у житлові будинки
12:44
Зеленський повідомив, скільки авіабомб, дронів і ракет цього тижня Росія випустила по Україні
11:51
У Покровській громаді росіяни вбили 4 цивільних
11:31
За добу армія РФ атакувала три райони Донеччини: є пошкодження
10:34
Трамп обговорив з Путіним війну в Україні
09:31
РФ запустила по Україні понад сотню дронів: скільки цілей збила ППО
09:14
Російські війська за добу поранили 5 людей у Донецькій області
23:17
Головне за день: Обстріл Макіївки. Вугілля для металургії можуть постачати із США
17:56
Російський командир, причетний до обстрілу України, не вижив після вибуху
16:37
Під Торецьком на Донбасі збито російський Су-25
16:12
Ранковий удар РФ по Іванопіллю та Костянтинівці: обійшлося без постраждалих
15:40
В Курській області на початку лютого від українського удару загинули офіцери армій РФ та КНДР — Зеленський
14:50
Обстріл центру Макіївки: що відомо
13:40
В Донецькій області полагодили пошкоджені електромережі
13:11
У січні понад мільйон переселенців отримали виплати на проживання
усі новини
ВІДЕО
Росіяни намагалися повісити свій прапор у Торецьку. Фото: скріншот Окупанти намагалися повісити триколор над шахтою у Торецьку: ЗСУ знищили його
09 лютого, 17:40
Вибухи лунали у Покрвоську. Фото: телеграм-канал Донбас Оперативний У Покровську пролунали вибухи: є «приліт» у житлові будинки
09 лютого, 13:28
Наслідки атаки по Дружківці. Фото: ДСНС Зеленський повідомив, скільки авіабомб, дронів і ракет цього тижня Росія випустила по Україні
09 лютого, 12:44
Підрив будинків із російськими військовими у Торецьку. Фото: кадр із відео Українська армія провела операцію та підірвала будинки з військовими РФ у Торецьку
07 лютого, 16:54
Полонені російські військові на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Нацгвардійці взяли в полон шість російських військових, які пішли на штурм під Покровськом
07 лютого, 15:37
Знищена РЛС «Зоопарк-1» на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» на Сіверському напрямку: система була серйозною загрозою
07 лютого, 14:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір