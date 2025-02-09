Окупанти намагалися повісити триколор над шахтою у Торецьку: ЗСУ знищили його

Російські військовослужбовці 9 лютого намагалися повісити прапор РФ над шахтою у Торецьку на Донеччині. Проте Сили оборони скинули його. Про це повідомляє «Хортицький вітер».
«Вранці окупант заліз з прапором країни-агресора на копер шахти в Торецьку», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції «Хижак» атакували його скидом, а суміжники з окремої механізованої бригади — накрили вогнем артилерії.
Нагадаємо, основне завдання російських загарбників — захопити сильні оборонні позиції, які перебувають у місті, у напрямку шахти «Центральна» та шахти «Торецька».
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