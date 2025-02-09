Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Окупанти намагалися повісити триколор над шахтою у Торецьку: ЗСУ знищили його

09 лютого 2025, 17:40

Окупанти намагалися повісити триколор над шахтою у Торецьку: ЗСУ знищили його

Росіяни намагалися повісити свій прапор у Торецьку. Фото: скріншот Росіяни намагалися повісити свій прапор у Торецьку. Фото: скріншот

Російські військовослужбовці 9 лютого намагалися повісити прапор РФ над шахтою у Торецьку на Донеччині. Проте Сили оборони скинули його. Про це повідомляє «Хортицький вітер».

«Вранці окупант заліз з прапором країни-агресора на копер шахти в Торецьку», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції «Хижак» атакували його скидом, а суміжники з окремої механізованої бригади — накрили вогнем артилерії.

Нагадаємо, основне завдання російських загарбників — захопити сильні оборонні позиції, які перебувають у місті, у напрямку шахти «Центральна» та шахти «Торецька».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Торецьк
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:17
Головне за день: Обстріл Макіївки. Вугілля для металургії можуть постачати із США
14:50
Обстріл центру Макіївки: що відомо
09:06
Мілітаризація луганської молоді посилюється: що ще вигадали окупанти
23:09
Головне за день: Окупанти закрили Лисичанськ. Бої у міській забудові Торецька
15:26
Росія забороняє українцям без паспорта РФ купувати інсулін і ліки
15:21
Ще двох колишніх співробітників СІЗО підозрюють у держзраді — вони залишилися працювати у Маріуполі
11:59
Окупований Лисичанськ закрили на в'їзд та виїзд: в ОВА розповіли, що відомо
10:24
В угрупованні «ЛНР» окупанти вперше позбавили громадянства РФ мешканку Новодружеська
09:17
Росія перекидає ППО з Криму, залишаючи півострів без захисту — «АТЕШ»
23:00
Головне за день: Зерно з окупованої України у Єгипті. F-16 від Нідерландів
19:47
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
17:40
Обстріл окупованої Горлівки: центр міста без світла
11:58
На захопленій Луганщині вдвічі подорожчав проїзд
09:48
Війська РФ просунулися у двох населених пунктах Донецької області — DeepState
23:00
Головне за день: Трамп анонсував переговори. Новий обмін полоненими
22:15
Ще четверо «депутатів ДНР» отримали підозри від прокуратури Донецької області
15:20
Призовник без прав на КАМАЗі протаранив Су-25 у Сімферополі
23:14
Головне за день: Жертви атаки РФ у Ізюмі. Син Януковича заробляє на продажу вугілля
22:02
Син Януковича заробляє на продажу вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини – ЗМІ
11:58
Під час обстрілу окупованої Горлівки постраждали 7 людей
усі новини
17:40
Окупанти намагалися повісити триколор над шахтою у Торецьку: ЗСУ знищили його
17:08
За тиждень 1000 людей було евакуйовано з Донеччини
16:06
Росія з артилерії вдарила по Костянтинівці: пошкоджено будинки
15:30
Окупанти атакують Торецьк: яка ситуація у місті зараз
14:20
ЗСУ готують Костянтинівку до оборони, якщо доведеться відступити з Часового Яру: у ОТУ «Луганськ» розповіли деталі
13:28
У Покровську пролунали вибухи: є «приліт» у житлові будинки
12:44
Зеленський повідомив, скільки авіабомб, дронів і ракет цього тижня Росія випустила по Україні
11:51
У Покровській громаді росіяни вбили 4 цивільних
11:31
За добу армія РФ атакувала три райони Донеччини: є пошкодження
10:34
Трамп обговорив з Путіним війну в Україні
09:31
РФ запустила по Україні понад сотню дронів: скільки цілей збила ППО
09:14
Російські війська за добу поранили 5 людей у Донецькій області
23:17
Головне за день: Обстріл Макіївки. Вугілля для металургії можуть постачати із США
17:56
Російський командир, причетний до обстрілу України, не вижив після вибуху
16:37
Під Торецьком на Донбасі збито російський Су-25
16:12
Ранковий удар РФ по Іванопіллю та Костянтинівці: обійшлося без постраждалих
15:40
В Курській області на початку лютого від українського удару загинули офіцери армій РФ та КНДР — Зеленський
14:50
Обстріл центру Макіївки: що відомо
13:40
В Донецькій області полагодили пошкоджені електромережі
13:11
У січні понад мільйон переселенців отримали виплати на проживання
усі новини
ВІДЕО
Росіяни намагалися повісити свій прапор у Торецьку. Фото: скріншот Окупанти намагалися повісити триколор над шахтою у Торецьку: ЗСУ знищили його
09 лютого, 17:40
Вибухи лунали у Покрвоську. Фото: телеграм-канал Донбас Оперативний У Покровську пролунали вибухи: є «приліт» у житлові будинки
09 лютого, 13:28
Наслідки атаки по Дружківці. Фото: ДСНС Зеленський повідомив, скільки авіабомб, дронів і ракет цього тижня Росія випустила по Україні
09 лютого, 12:44
Підрив будинків із російськими військовими у Торецьку. Фото: кадр із відео Українська армія провела операцію та підірвала будинки з військовими РФ у Торецьку
07 лютого, 16:54
Полонені російські військові на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Нацгвардійці взяли в полон шість російських військових, які пішли на штурм під Покровськом
07 лютого, 15:37
Знищена РЛС «Зоопарк-1» на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» на Сіверському напрямку: система була серйозною загрозою
07 лютого, 14:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір