Головне за день: Розмова Трампа з Путіним. Боротьба за Торецьк триває

Політика



Дональд Трамп провів телефонну розмову з головою Кремля Володимиром Путіним. Американський президент хотів домовитися про припинення війни в Україні, повідомляє The New York Post. Лідер США розповів, що «краще не говоритиме», скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним. За його словами, Путіну «не байдуже» на вбивства на полі бою.



Суспільство



За минулий тиждень із Донецької області виїхали близько 1000 цивільних. Понад 300 тисяч жителів досі залишаються у регіоні.



Бойові дії



Російська армія атакувала Костянтинівку, пошкоджено житлові будинки. Інформації про постраждалих та жертв немає. У Покровську пошкоджено п'ятиповерхівку.



Боротьба за Торецьк Донецької області продовжується . Як повідомив представник ОСУВ «Луганськ» Дмитро Запорожець, основне завдання російських загарбників — захопити сильні оборонні позиції, які перебувають у місті, у напрямку шахти «Центральна» та шахти «Торецька».



За словами Запорожця, якщо росіянам вдасться захопити Часів Яр, то наступним оборонним вузлом стає місто Костянтинівка, тому всі заходи спрямовані на оборонні дії вже в цьому місті, і на околицях.