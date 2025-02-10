Внаслідок вечірніх обстрілів Костянтинівки поранено 5 людей — МВА

Щонайменше 5 людей поранено внаслідок вечірніх обстрілів міста Костянтинівка 9 лютого. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація (МВА).
Зазначається, що вчора, 9 лютого, місто Костянтинівка Донецької області зазнало 7 авіаударів. Поранень дістали 5 людей.
«Всіх поранених доправили до лікарні», — йдеться у повідомленні МВА.
За інформацією міської адміністрації, внаслідок російських обстрілів пошкоджено 127 об'єктів: фасади багатоквартирних та приватних будинків, гаражні приміщення, легкові автомобілі, лінії електромережі, газопровід, фасад готелю.
Вчора вночі у місцевих пабликах повідомляли про те, що внаслідок обстрілу центру Костянтинівки у 5-поверховому будинку виникла пожежа, яку незабаром ліквідували рятувальники.