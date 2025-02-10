Уночі РФ атакувала Полтавщину дронами: пошкоджено 30 дачних ділянок

У ніч на 10 лютого російські війська атакували Полтавську область ударними БПЛА, що призвело до пожежі в дачному кооперативі. Про це повідомили у Полтавській ОВА.
Українські сили ППО відпрацювали по ворожих цілях, однак уламки одного зі збитих безпілотників упали в Полтавській громаді.
Унаслідок удару сталася пожежа в дачному кооперативі, загорівся автомобільний кунг. Вогонь вдалося швидко ліквідувати.
Крім того, пошкоджено 30 дачних ділянок. На щастя, обійшлося без жертв. За попередніми даними, влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що в результаті вечірніх обстрілів Костянтинівки поранено 5 людей.
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