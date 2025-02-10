У Краматорську одна людина загинула і дев'ятьох поранено після нічного удару росіян

У ніч проти 10 лютого російські військові вдарили по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені. Фото: Донбас оперативний

Внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі Краматорська Донецької області в ніч проти 10 лютого одна людина загинула та 9 поранено. Про це сьогодні вранці повідомила міська військова адміністрація (МВА).

«Постраждалим надається медична допомога, на місці працюють усі комунальні служби», — заявили в МВА.

Нагадаємо, вчора близько 22:07 кореспондент «Новин Донбасу» повідомив про сильні вибухи у Краматорську. Пізніше місцеві жителі у пабликах повідомили про спалах припаркованих автомобілів на місці прильоту. Також повідомлялося про вибиті вікна в прилеглих будинках та інфраструктурних об'єктах.