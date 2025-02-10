ППО збила 61 із 83 російських БПЛА за ніч, 22 не досягли цілей

ППО України збила 61 із 83 російських БПЛА за ніч. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 10 лютого 2025 року російські війська атакували Україну 83 ударними дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.







Українська ППО успішно знищила 61 ворожий дрон у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.



Ще 22 безпілотники були втрачені противником, не досягнувши своїх цілей. Внаслідок масованої атаки постраждали Сумська, Харківська, Полтавська та Кіровоградська області. Інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, у Краматорську одна людина загинула і дев'ять поранено після нічного удару росіян.