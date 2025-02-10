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Трамп заявив про прогрес у переговорах з Україною та Росією щодо закінчення війни — Reuters

10 лютого 2025, 09:57

Трамп заявив про прогрес у переговорах з Україною та Росією щодо закінчення війни — Reuters

Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп знову заявив про те, що планує припинити війну між Росією та Україною. Він також повідомив, що Білий дім уже «досягає прогресу» у переговорах між обома сторонами. Про це пише агентство Reuters 10 лютого.

«Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну», — сказав президент США.

На запитання журналістів щодо розмов із главою Кремля Володимиром Путіним Трамп відповів, що не хоче розповідати про ці розмови. Але він зазначив у той же час, що вони є, і він також сподівається, що «таких розмов ще буде багато».

«Я чекаю ще багато розмов. Ми маємо закінчити цю війну», — повідомив Трамп.

Також новообраний президент США уточнив, що Білий дім підтримує контакти і з Україною щодо припинення вогню.

«Ми розмовляємо з обома сторонами», — зазначив він.

Водночас, подробиць про те, як саме відбуваються ці розмови і яким чином президент США планує завершувати російсько-українську війну, поки що невідомо.

Нагадаємо, вчора американська газета New York Post повідомила, що Дональд Трамп провів телефонну розмову із главою Кремля Володимиром Путіним. Американський президент хотів домовитись про припинення війни в Україні. Лідер США розповів, що «краще не говоритиме», скільки разів він уже зідзвонювався з Путіним.

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