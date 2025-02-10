Україна розвиває далекобійну зброю і ПРО для стримування РФ

Україна розвиває далекобійну зброю і ПРО. Фото: кадр із відео МОУ

Україна активно розвиває далекобійне озброєння та систему протиракетної оборони (ПРО) для зменшення військового потенціалу країни-агресорки. Про це йдеться у заяві пресцентру МОУ.







Міністерство оборони України назвало створення високоточної зброї одним із ключових завдань на 2025 рік.



Далекобійне озброєння, включно з ракетами та баражуючими авіабомбами, дає змогу знищувати військові об'єкти Росії в глибокому тилу, а ефективна ПРО захищає українські міста від атак.



Досягнення 2024 року

Минулого року Україна досягла значних успіхів у цьому напрямку:

Розпочато серійне виробництво крилатих ракет вітчизняного виробництва.

Розроблено та випробувано балістичні та крилаті ракети зі збільшеною дальністю ураження.

Організовано спільне виробництво зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) з міжнародними партнерами.

Плани на 2025 рік

У фокусі Міноборони:

Розробка нових балістичних і крилатих ракет для стримування РФ.

Створення компонентів ПРО для захисту міст України.

Розробка вітчизняного комплексу ПРО, який можна порівняти з найкращими світовими аналогами.

Удосконалення систем управління для ЗРК.

Україна також веде переговори із західними партнерами про постачання сучасних систем ПРО і створення спільних розробок.



Супроводженням цих проєктів займається Департамент розвитку ракетного озброєння та ПРО, створений у 2024 році. Поєднання сучасних технологій, українського досвіду та міжнародної підтримки дозволить створити ефективні рішення для зміцнення обороноздатності країни.

Нагадаємо, The Telegraph вже писало, що Україна розробляє ракету для ударів по Москві. Раніше СБУ та ВМС ЗСУ знищили склад російських дронів у Ростовській області.