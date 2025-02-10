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Нацгвардія збила 4 дрони-камікадзе Shahed над Полтавщиною

10 лютого 2025, 10:58

Нацгвардія збила 4 дрони-камікадзе Shahed над Полтавщиною

Над Полтавщиною НГУ збила 4 дрони-камікадзе Shahed. Фото: НГУ Над Полтавщиною НГУ збила 4 дрони-камікадзе Shahed. Фото: НГУ

У вихідні мобільні вогневі групи 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України знищили чотири ударні дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Про це повідомляється в оперативній інформації від підрозділів НГУ.

Це дозволило запобігти ворожим ударам по Полтавській області. Військові наголошують, що кожен збитий безпілотник — ще один крок до захисту мирних мешканців та спільної перемоги над ворогом.

Над Полтавщиною НГУ збила 4 дрони-камікадзе Shahed. Фото: НГУ

«Українські сили оборони продовжують активно протидіяти повітряним загрозам, використовуючи засоби ППО та мобільні вогневі групи для знищення ворожих дронів», - йдеться в повідомленні.

Раніше в ніч на 10 лютого російські війська атакували Полтавську область ударними БПЛА, що призвело до пожежі в дачному кооперативі.

Нагадаємо, вночі 10 лютого 2025 року ЗС РФ атакували Україну 83 ударними дронами Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

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