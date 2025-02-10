Російський окупант намагався розмінувати снаряд палицею — стався вибух

Детонація після удару по снаряду росіянином. Фото: кадр із відео

На передовій зафіксовано курйозний, але трагічний для окупантів випадок. Російський військовий спробував розмінувати територію за допомогою звичайної палиці. Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.



«Ні, це не кінокомедія з Луї Де Фюнесом. Це реальні кадри з передової. Російський військовий проводить розмінування за допомогою палиці», - написав він.



Однак після необережного руху снаряд детонував, що призвело до вибуху та ліквідації загарбника. Кадри цього інциденту вже поширилися в мережі.



Цей випадок вкотре демонструє низький рівень підготовки деяких російських військових та хаотичність їх дій на фронті, що також зафіксував телеграм-канал Para Pax.

Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили дев'ять танків, 16 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем та три засоби протиповітряної оборони.



Крім того, ЗСУ збили 137 БПЛА оперативно-тактичного рівня та ліквідували 109 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.