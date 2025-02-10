Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждалий та пошкодження

Обстріл Горлівки 10 лютого. Фото: Іван Приходько

У понеділок 10 лютого під обстріл потрапив Микитівський та Центрально-Міський райони Горлівки Донецької області. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив так званий мер Горлівки Іван Приходько.



За його словами, у селищі Майський поранено мирного мешканця Горлівки.



Крім того, внаслідок удару дрона у селищі Комарова пошкоджено багатоквартирний будинок та легковий цивільний автомобіль.





Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 9 лютого, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, гаражі, лінії електропередач та адміністративну будівлю.