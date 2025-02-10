Троє людей загинули на двох пожежах у Костянтинівці 9 лютого

Учора в Костянтинівці на двох пожежах загинули троє людей. Ілюстративне фото

Дві пожежі у Костянтинівці Донецької області 9 лютого забрали життя трьох людей. Про це сьогодні повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Донецькій області.

Зазначається, що ввечері 9 лютого рятувальники виїхали на виклик про пожежу, яка сталася в квартирі на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку в Костянтинівці.

«Під час розвідки пожежники виявили тіла двох загиблих – жінки 1956 року народження та чоловіка 1963 року народження. Пожежу ліквідовано на площі 15 квадратних метрів», — йдеться у повідомленні.

Ще одна пожежа зі смертельними наслідками сталася вранці того ж дня. Рятувальники, які прибули на місце виклику, встановили, що спалах стався в квартирі на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Під час розвідки та гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка 1960 року народження. Пожежу ліквідовано на площі 10 кв. метрів.

«В обох випадках причини та обставини пожежі з'ясовуються відповідними фахівцями», — зазначили в ДСНС.