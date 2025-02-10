Директор НАБУ прокоментував розслідування справи голови АМКУ

Голова АМКУ Павло Кириленко. Фото: facebook pavlokyrylenko

Під час брифінгу, присвяченого звіту діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), директор НАБУ Семен Кривонос відповів на запитання журналістів щодо справи голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка.



Представники ЗМІ поцікавилися, який термін відведено на ознайомлення з матеріалами справи та коли він закінчиться.







«Керівник Антимонопольного комітету вже знайомиться з матеріалами справи. У нас є чіткі правила, які визначають, з якою швидкістю обвинувачений може вивчати матеріали. Якщо ми бачимо, що цей процес затягується, у нас є можливість звернутися до суду з клопотанням про обмеження строку ознайомлення. Поки що цей строк не сплив - ми нещодавно відкрили матеріали стороні захисту. Тому говорити про навмисне затягування процесу поки зарано», - пояснив Кривонос.

Раніше повідомлялося, що ексглаву Донецької ОВА Павла Кириленка судитимуть за незаконне збагачення на 72 мільйони гривень.



Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав голові Антимонопольного комітету та ексголові Донецької ОВА Павлу Кириленку запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень.



Нагадаємо, з голови АМКУ Кириленка також зняли браслет і дозволили пересування по території України.