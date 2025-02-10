У Львові чоловік втік від ТЦК і потрапив під колеса автомобіля

Момент наїзду на військовозобов'язаного, який перебігав дорогу. Фото: кадр із відео

У Львові стався інцидент, коли чоловіка було збито автомобілем під час спроби уникнути перевірки з боку співробітників ТЦК. Відео з моменту події було опубліковано в телеграм-каналі «Скадовський Захисник».



На кадрах, знятих камерою представника ТЦК, видно, як після прохання пред'явити документи чоловік несподівано перебігає дорогу. Він вискочив перед автомобілем, що рухався, який не встиг вчасно загальмувати, і в результаті сталася ДТП.



Проте за словами очевидців, чоловік продовжив втечу, попри отримані пошкодження. Правоохоронці були шоковані його діями, оскільки втеча ледь не коштувала йому життя.

Раніше повідомлялося, що поліцейські можуть перевіряти військовозобов'язаних без ТЦК, але не мобілізувати їх.