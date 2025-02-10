РФ не захопила Велику Новосілку, у селищі точаться бої

На околицях Великих Новосілок на Донеччині тривають бої. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці не відійшли від Великої Новосілки Донецької області. На околицях селища тривають бої. Про це повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.



«Конкретні напрямки настільки точно ми не коментуємо, бо це питання операційної безпеки. Я можу сказати, що на околицях населеного пункту Велика Новосілка тривають бої», — заявив він.



Трегубов заявив, що бої тривають не безуспішно.



«Ми про них (бої –ред.) регулярно повідомляємо, як про ураження там ворога, так й про ураження ворога, який звідти намагається висунутися в інших напрямках. Наприклад, щодо ураження танкової колони, яка йшла повз Велику Новосілку на селище Богатир, що теж знаходиться на тому напрямку», — розповів він.



Крім того, за словами спікера, в селі Котлине на Покровському напрямку тривають бої.



«Там йдуть боєзіткнення, і вони тривають не перший день», — резюмував Трегубов.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за допомогою дронів знищили десятки російських загарбників поблизу Великої Новосілки Донецької області.