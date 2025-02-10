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Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла

10 лютого 2025, 15:15

Удар по Краматорську: кількість постраждалих зросла

У Краматорську Донецької області кількість постраждалих внаслідок атаки збільшилася. Станом на 14:37 відомо про 12 поранених. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Один загиблий і 12 поранених — такі остаточні наслідки вчорашнього удару по Краматорську», — зазначив він.

Як зазначається, вночі 9 лютого росіяни скинули на місто напівтонну керовану авіаційну бомбу та знищили два приватні будинки.

Крім того, пошкоджено 56 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 6 адмінбудівель, 2 інфраструктурні об'єкти, 9 торгових точок, 2 нежитлові будівлі та 2 автомобілі.

«Цей удар — це черговий яскравий доказ, що на Донеччині не залишилося безпечних місць. Навіть відносно віддалені від фронту міста все одно перебувають у зоні ризику», — резюмував Філашкін.

Начальник адміністрації вкотре закликав мешканців Донеччини погоджуватися на евакуацію. 

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