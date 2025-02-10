Ще 17 українців виїхали з окупації — Лубінець

Ще 17 українців виїхали з окупації та депортації. Фото: Дмитро Лубинець

З початку 2025 року з тимчасово окупованої території вдалося евакуювати 17 українців. Серед них — дитина, пенсіонери та маломобільні громадяни. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.



За його словами, повернення громадян України відбулося завдяки злагодженій роботі нашого Офісу, державних органів, гуманітарних організацій та міжнародних партнерів.





Серед евакуйованих:



- родина, яка залишилася без житла після ворожого обстрілу Херсонської області;



- чотири маломобільні жінки, для них забезпечили спеціальні умови евакуації, включаючи карети швидкої допомоги та професійний медичний супровід;



- 87-річна бабуся, яку примусово депортували до РФ, де вона залишилася без належного догляду та можливості отримати життєво необхідну у її віці медичну допомогу;



- батько з дитиною, які вимушено мешкали в умовах окупації. Вони зазнавали переслідувань через те, що мама дитини перебувала в російському полоні;



- 19-річна дівчина, яка повернулася з окупації, вона прийняла рішення продовжити навчання та будувати своє майбутнє в Україні;



- літнє подружжя, яке через побоювання потрапити під фільтраційні заходи та небезпеки з боку РФ, не могли самостійно виїхати;



- троє жінок, одна з яких через втрату документів не могла повернутися до України.





«Забезпечення безпечного виїзду є нашим ключовим пріоритетом, адже шлях на підконтрольну Уряду України територію є складним і потребує чіткої координації та дотримання всіх необхідних заходів. Виїзд із тимчасово окупованої території вкрай необхідний для уникнення загроз життю та здоров’ю громадян, які часто зазнають переслідувань, тиску та обмежень зі сторони окупаційної влади», — зазначила вона.



Раніше ми писали, що Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще 17 громадян. Серед них — сім'ї із Херсонської та інших областей, а також із окупованого Криму.